قبلي: تنظيم دورة تكوينية في المساءلة المجتمعية لفائدة ناشطي المجتمع المدني واطارات واعوان بلديتي الفوار ورجيم معتوق

نظمت جمعية "رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة" بقبلي، صباح اليوم السبت، بفضاء المساءلة بمعتمدية رجيم معتوق، دورة تكوينية لفائدة ناشطي المجتمع المدني واطارات واعوان بلديتي الفوار ورجيم معتوق.



واوضح المكون بهذه الدورة بشير السوتي لصحفي "وات" ان "المساءلة المجتمعية" واجبة على اصحاب السلطة، من منطلق ضرورة تحملهم المسؤولية عن اعمالهم، واوضح ان المقصود من "اصحاب السلطة والنفوذ" ليس فقط ممثلي الادارات بل وكذلك ممثلي الشركات والهيئات والمنظمات ووسائل الاعلام، وان "المساءلة المجتمعية" لا تعني المحاسبة التي تظل حكرا على السلطة سواء القضائية او التنفيذية، بل باعتبارها اجراء يهدف لتحسين جودة الخدمات في كافة الميادين من خلال توفير مؤشرات تشاركية بين مسدي الخدمة ومتلقيها او المستفيد منها.





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وبين ان الدورة التكوينية ستركز على التعريف بمفهوم "المساءلة المجتمعية" من الناحيتين النظرية والتطبيقية، مع ابراز بعض التجارب الناجحة في تطبيقها على المستوى العالمي اوالوطني، مع التركيز على الادوات المهمة لتكريسها، والتى من اهمها بطاقات التقييم المجتمعي وميثاق المواطنة

وتضمنت الدورة انجاز تمارين محاكاة بين المشاركين لتنمية قدراتهم في هذا المجال والتمكن من التفاعل الايجابي مع اهالي منطقتي الفوار ورجيم معتوق وتطوير الخدمات المسداة للمتساكنين في شتى مجالات حياتهم