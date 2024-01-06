تأخير ضربة بداية لقاء تونس وموريتانيا الى الساعة السابعة والنصف مساء

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ أنه تم تاخير ضربة بداية اللقاء الودي الذي سيجمع بين المنتخبين التونسي والموريتاني اليوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس الى الساعة السابعة والنصف مساء.

وكان من المقرر ان تنطلق المباراة على الساعة السادسة والنصف مساء.

واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان التاخير جاء بطلب من المنتخب الموريتاني وذلك بسبب تأخر وصول طائرته القادمة من طبرقة.

وتندرج المقابلة في اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بكو ت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.



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وتخوض تونس الدور الاول من النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب ناميبيا وجنوب افريقيا ومالي فيما تلعب موريتانيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا الجزائر وبوركينا فاسو وانغولا.