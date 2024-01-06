توقف بطاحات جزيرة جربة عن النشاط بسبب هبوب رياح قوية

توقفت صباح اليوم السبت، بطاحات جزيرة جربة عن النشاط، بسبب هبوب رياح قوية حالت دون تواصل تامينها نقل العربات والمسافرين بين جربة اجيم والجرف من معتمدية سيدي مخلوف، وفق كاهية مدير الادارة الفرعية لبطاحات جزيرة جربة بالادارة الجهوية للتجهيز بمدنين فرحات لعريض.



واوضح لعريض لصحفية "وات" ان عودة البطاحات الى العمل، يرتبط بتحسن الاحوال الجوية بما يضمن الرؤية الواضحة والسلامة، داعيا القاصدين جزيرة جربة او المغادرين منها، اعتماد الطريق الجهوية 117 (اي التي تعرف بالطريق الرومانية )مع ملازمة الحذر، بسبب سرعة الرياح ووجود اشغال على هذه الطريق.

يذكر ان سوء الاحوال الجوية من شدة الرياح والضباب الكثيف، تسبب خلال الفترة الاخيرة في توقف البطاحات عن النشاط لتستأنف عملها مع تحسن الاحوال الجوية.



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واعد مكتب دراسات، في اطار تحسين انسيابية التنقل نحو جزيرة جربة، دراسة لانجاز جسر يربط جزيرة جربة بالجرف، لا تزال محل نقاش على مستوى مركزي للبحث بعد المصادقة عليها على التمويلات اللازمة لانجاز المشروع المقدر تكلفته حسب الدراسة بالف مليون دينار.