قابس: حجز 1420 لترا من الزيت المغشوش

افاد مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجارة بقابس، بأن فريقا مشتركا متكونا من مصالح هذه الادارة وفرقة الأبحاث بالحرس الوطني وحرس المرور بوذرف والهيئة الوطنية للسلامة الغذائية، تمكن خلال الليلة الفاضلة بين 03 و04 جانفي الجاري من حجز 1420 لترا من الزيت المغشوش، بعد ملاحظة اضافة مادة يتم العمل على كشفها من خلال اجراء الاختبارات الضرورية .



واضاف ذات المصدر في تصريحه لصحفي "وات" اليوم السبت، انه تم حجز كمية الزيت المغشوش على مرحلتين، حيث تم ضبط كمية أولى تقدر ب700 لتر لدى سائق شاحنة بمفترق وذرف، تلتها كمية ثانية تقدر ب720 لترا وقع ضبطها بمنطقة مطماطة القديمة لدى الفاعل الأساسي في هذه العملية والمزود الأصلي بالزيت.





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وتولت فرقة الأبحاث للحرس الوطني بقابس، ايقاف 03 أشخاص بمن فيهم الفاعل الأساسي في عملية الغش، وتم الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق بعد استشارة النيابة العمومية، وذلك في انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية التي تعهدت بها الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية.