كاس السوبر : مواجهة مثيرة بين النجم الساحلي والاولمبي الباجي على اول القاب الموسم

يلتقي النجم الساحلي مع الاولمبي الباجي غدا الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر في منافسة على اول القاب الموسم في اطار كاس السوبر التونسي لكرة القدم.



ويتطلع النجم الساحلي بطل الموسم الماضي الى اثراء خزينته بلقب رابع في هذه المسابقة والاول منذ سنة 1987 في حين يلاحق الاولمبي الباجي صاحب كاس الموسم الفارط تتويجه الثاني بالسوبر بعد 29 عاما من لقبه الاول سنة 1995.





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وتاتي المباراة مباشرة بعد نزول الستار على المرحلة الاولى من سباق البطولة التي أنهاها النجم الساحلي متصدرا لمجموعته ضامنا التاهل الى "البلاي اوف" بكامل نقاط الحوافز خلافا للاولمبي الباجي الذي اكتفي بمرتبة خامسة حكمت عليه بالتواجد في "البلاي آوت" في ظل حصيلة كارثية خلال مرحلة الاياب باربع هزائم وتعادلين.

ومن المفارقات ان الافضلية على مستوى المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال هذا الموسم كانت للاولمبي الباجي الذي تغلب على النجم الساحلي ذهابا 2-1 على ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى قبل ان يفرض عليه التعادل السلبي ايابا بالملعب الاولمبي بسوسة.



وسيكون فريق جوهرة الساحل خلال هذا اللقاء منقوصا من خدمات صخرة دفاعه الياس الجلاصي بعد دعوته للمشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم (كوت ديفوار 2023+1) ومن المنتظر ان يعوضه في المحور جاسر الخميري بينما سيفتقد فريق عاصمة السكر جهود المهاجم احمد العمري بسبب حصوله على الانذار الثالث مقابل عودة متوسطي الميدان محمد علي الراقوبي اثر تعافيه من الإصابة والمالي لمين با الذي استوفى عقوبة الايقاف.

وقررت الجامعة التونسية لكرة القدم الاعتماد على تقنية "الفار" خلال هذه المقابلة التي سيتولى ادارتها الحكم كريم الخميري.