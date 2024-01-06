الخطوط التونسيّة تدعم خط تونس مونتريال بأربع رحلات جديدة خلال صائفة 2024

ستقترح الخطوط التونسيّة، خلال صائفة 2024، رحلات جديدة على الخط تونس قرطاج/مونتريال بيار إليوت ترودو (كندا)، وفق ما أعلنت عنه الناقلة الوطنية في بلاغ أصدرته مساء أمس، الجمعة.



وسيتم تفعيل هذه الرحلات ابتداء من يوم 17 جوان 2024 بتواتر أربع رحلات أسبوعيّا باعتماد "آرباص أ330-200"، التّي تتوفر على 242 مقعد صنف إقتصادي و24 مقعد صنف أعمال.

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