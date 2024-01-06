رئيس الجمهورية يلتقي السفير الإيطالي بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ظهر يوم الجمعة بقصر قرطاج، سفير الجمهورية الإيطالية لدى تونس، فابريزيو ساجيو، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه.



وأثنى سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، على دور السفير الإيطالي في المساهمة في تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين مؤكدا حرص تونس الراسخ على مواصلة تطوير علاقاتها المتينة والمتميزة مع إيطاليا وتدعيم سنة التنسيق والتشاور معها في شتّى المسائل ذات الاهتمام المشترك.





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وعبّر فابريزيو ساجيو، من جانبه، عن خالص شكره وعميق امتنانه لرئيس الدولة وللسلطات التونسية على ما حظي به من إحاطة ورعاية طيلة فترة عمله بتونس، مؤكدا أن إيطاليا متمسكة بمواصلة دعمها لتونس والوقوف إلى جانبها وتعزيز فرص الشراكة معها على المستويين الثنائي والأوروبي.

