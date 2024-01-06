بعد الاستماع إليه.. الإبقاء على المحامي البشير الفرشيشي في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الابقاء على الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي بحالة سراح اثر الاستماع إليه بتهمتي تسهيل فرار مسجون باعطائه أسلحة ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر.





وكان تجمّع عدد كبير من المحامين، مساء يوم الجمعة، بمقر المحكمة الابتدائية بمنوبة، في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول بخصوص زميلهم الذي أحيل على التحقيق، يوم الجمعة، بعد إذن وكالة الجمهورية بفتح تحقيق ضده وكل من سيكشف عنه البحث، وفق نصّ الإذن القضائي.



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وقد فتح البحث من اجل تسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة، وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 148 و315 من المجلة الجزائية والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتّجار فيها ومسكها وحملها.



يأتي ذلك بعد وجود مفتاح صغير الحجم يشبه مفتاح اصفاد اليدين التي تربط ايادي الموقوفين والسجناء، وشفرة حلاقة بحقيبته كشفها جهاز الكشف بالأشعة في بوابة سجن المرناقية اثناء دخوله لزيارة سجين، حيث تم إعلام النيابة العمومية واحالته على التحقيق، وفق مافاد به مصدر امني صحفية "وات" مساء الجمعة.

هذا وتواصلت جلسة التحقيق الى ساعة متأخرة، والتحق بالقاعة عدد من المحامين للترافع عن زميلهم . وقد فتح البحث من اجل تسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة، وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 148 و315 من المجلة الجزائية والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتّجار فيها ومسكها وحملها.يأتي ذلك بعد وجود مفتاح صغير الحجم يشبه مفتاح اصفاد اليدين التي تربط ايادي الموقوفين والسجناء، وشفرة حلاقة بحقيبته كشفها جهاز الكشف بالأشعة في بوابة سجن المرناقية اثناء دخوله لزيارة سجين، حيث تم إعلام النيابة العمومية واحالته على التحقيق، وفق مافاد به مصدر امني صحفية "وات" مساء الجمعة.هذا وتواصلت جلسة التحقيق الى ساعة متأخرة، والتحق بالقاعة عدد من المحامين للترافع عن زميلهم .