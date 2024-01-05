إلغاء اضراب أعوان شركة النقل بالساحل المبرمج ليومي 10 و11 جانفي 2024

أفادت وزارة النقل في بلاغ لها، مساء الجمعة، انه تقرّر الغاء الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه من قبل أعوان شركة النقل بالساحل يومي 10 و11 جانفي 2024.



وياتي الغاء الاضراب، وفق وزارة النقل، اثر جلسة صلحية حضرها ممثلون عن وزارة النقل ووزارة المالية والإدارة العامة للمؤسسة ووفد عن الجامعة العامة للنقل والفروع الجهوية للنقل و النقابات الأساسية لشركة النقل بالساحل، حس المصدر ذاته.





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