ارتفاع الأسعار عند الإستهلاك بنسبة 6ر0 بالمائة في شهر ديسمبر 2023

ارتفعت الأسعار عند الإستهلاك، خلال شهر ديسمبر 2023، بنسبة 6ر0 بالمائة، بعد الإرتفاع بنسبة 3ر0 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 6ر0 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 6ر1 بالمائة وأسعار نفقات التعليم بنسبة 5ر2 بالمائة.



ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6ر1 بالمائة في شهر ديسمبر 2023



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شهد مؤشر أسعار مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 7ر1 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 5ر1 بالمائة.

وتطور مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 6ر0 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2023. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 6ر4 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 1ر1 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 9ر0 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 8ر0 بالمائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 2ر3 بالمائة والبيض بنسبة 3 بالمائة والغلال بنسبة 5ر0 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 4ر0 بالمائة.

