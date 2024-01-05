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الرابطة 2: مباراة متاخرة - مستقبل الرجيش يلاقي سبورتينغ المكنين يوم الاحد

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 18:07 قراءة: 0 د, 20 ث
      
يلاقي مستقبل الرجيش يوم الاحد 7 جانفي الجاري نادي سبورتينغ المكنين في اطار المباراة المتاخرة من الجولة الثانية عشرة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بالملعب البلدي بالرجيش.
وسيدير المباراة الحكم اسماعيل بوقلية بمساعدة كل من محمد علي مهدي وزبير العامري.
ويحتل مستقبل الرجيش اسفل ترتيب المجموعة بنقطتين بينما يمتلك سبورتينغ المكنين 16 نقطة في المركز السادس.


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