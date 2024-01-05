تطاوين: إعادة تهيئة المنطقة السقوية كمبوت 1 برمادة بأكثر من مليون و222 ألف دينار لفائدة 43 منتفعا

في إطار مزيد الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة على أبواب الصحراء التونسية واعتماد التكثيف الزراعي لتوفير المزيد من مواطن الرزق، أُعيدت تهيئة المنطقة السقوية كمبوت 1 من معتمدية رمادة بولاية تطاوين بكلفة تزيد عن مليون و222 ألف دينار.



وتتضمّن الدراسة الفنية للمشروع حفر بئرين عميقتين توفران 40 لترا في الثانية (20ل/ث لكل بئر)، وبناء محطة ضخّ وسياج وخزان سعة 100 متر مكعب، وتمديد شبكات من القنوات على كامل المنطقة التي تمسح 97 هكتارا موزعة على 43 منتفعا.





...



ويتولى مجمع التنمية في القطاع الفلاحي تسيير شؤون هذه المنطقة وتوفير كل اسباب وحاجيات الاستصلاح والانتاج لمختلف انواع الخضر والغلال، سيما وان معتمدية رمادة اثبتت قدرتها على انتاج عديد الاصناف الجيدة والبيولوجية ذات القيمة المضافة والقادرة حتى على غزو الاسواق الخارجية، بما يستوجب ديمومة واستمرار الاستغلال لتأمين الانتاج المتواصل وتزويد الاسواق الداخلية والاجنبية بهذه الأصناف المطلوبة جدا.

وييبقى توفير الارشاد الفلاحي وخاصة المرافقة الدورية للفلاحين في مستغلاتهم ضررويا لتفادي الخسائر والاخطاء في الزراعة والانماء في حماية من الامراض والمردود الضعيف.

هدية



