وزارة الصحة تدعو جميع الصيادلة المرسمين بقائمات الإنتظار قبل 31 ديسمبر 2023 الى تجديد ترسيمهم إبتداء من غرة جانفي 2024

دعت وزارة الصحة جميع الصيادلة المرسمين بقائمات الإنتظار الخاصة بإحداث صيدليات البيع بالتفصيل قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023 الى تجديد ترسيمهم لسنة 2024 إبتداء من غرة جانفي 2024 وإلى غاية 31 جانفي 2024.



ونبهت الوزارة في بلاغ لها، الى أنه في صورة عدم التوصل بطلب تجديد الترسيم في التاريخ المحدد، فإنه سيتم شطب الصيادلة المعنيين من قائمات الإنتظار المرسمين بها مشددة على أن الترسيم بجدول هيئة الصيادلة يعتبر شرطا جوهريا للتسجيل بقائمات الإنتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل.

ودعت جميع الصيادلة المرسمين بقائمات الانتظار قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023 الى تجديد ترسيمهم خلال الفترة المذكورة بتوجيه مطلب يكون مصحوبا بشهادة ترسيم بهيئة الصيادلة لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر.



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ومن جهته أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، انه سيوفر انطلاقا من يوم الاثنين 8 جانفي 2024 ركن خاص بالصيادلة على موقعه الالكتروني لتمكين منظوريه من مراجعة ملفاتهم الشخصية، نظرا لما سجله من اقبال كبير لطلبات الحصول على شهادات الترسيم بالهيئة.

وبين انه سيوفر، انطلاقا من 17 جانفي الجاري، آلية لدفع المعاليم اللازمة وسحب الشهادة الموقعة بطريقة الكترونية وذلك عبر الولوج الى ركن الصيدلي على موقعه الالكتروني.

ولفت الى أنه يمكن للصيادلة المقيمين بالخارج والراغبين في الحصول على شهادات ترسيمهم بالهيئة التواصل مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عبر البريد الإلكتروني.