تدخلات صندوق النهوض بالصادرات بلغت قيمة 51،6 مليون دينار خلال سنة 2023

استثمر صندوق النهوض بالصادرات (فوبروداكس) قيمة 51،6 مليون دينار خلال سنة 2023 لتمويل، أساسا، وبنسبة 93 بالمائة، عمليّات في علاقة بالنقل وبالدعم المباشر للمؤسّسات المصدرة، وفق ما أورده مركز النهوض بالصادرات.



واستحوذ مجال الصناعات الغذائية على 70 بالمائة من تدخلال الصندوق.





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وقد أنهى مركز النهوض بالصادرات، خلال سنة 2023، تنفيذ مشاريع تتعلّق بالتحوّل الرقمي من ذلك منصّة التصرّف في الملفات لشركات التجارة الدوليّة.



وتهدف المنصّة، التّي أطلقت منذ 18 أوت 2023، إلى تسهيل النفاذ إلى الخدمات، المقدمة من مركز النهوض بالصادرات لفائدة المستثمرين والمؤسسات الموجودة داخل البلاد.



ووفق المصدر ذاته فإنّ حوالي 203 تصريح (لإحداث أو تجديد...) أنجزت بفضل منصّة التصرّف في الملفات لشركات التجارة الدولية خلال شهر ديسمبر 2023.



بالتوازي سمحت المعالجة الرقمية لمطالب الدعم باعتماد نظام "داتا كاب"، الذّي يتم استغلاله منذ إرسائه في أكتوبر 2022، في موفى ديسمبر 2023، بالنظر في 2567 مطلب مؤسّسة مصدّرة.