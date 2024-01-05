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"قصر الجم" يزين قميص المنتخب التونسي لكرة القدم في نهائيات كاس امم افريقيا 2024

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 12:40 قراءة: 0 د, 38 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم عن الزي الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي اعدته شركة الملابس الراعية لازياء المنتخب والذي سيرتديه اللاعبون خلال نهائيات كاس امم افريقيا (كوتديفوار 2024) .وخصصت الشركة نسختين لزي المنتخب الوطني ( في حالتي المضيف والضيف) بالاعتماد على اللونين التقليدين للمنتخب الوطني وهما الابيض والاحمر.ويزين القميص رسم لمسرح قصر "الجم" .

ويذكر ان مسرح مدينة الجم يعد من أبرز الآثار الرومانية بأفريقيا وقد شهر بقصر الجم (أو مدرج الجم) وشيد منذ أكثر من 1800 سنة، وهويستضيف حاليا العروض والمهرجانات الفنية .
كما يعد من أكبر المسارح الاثرية في العالم . وقد أدرجته اليونسكو على لائحة مواقع التراث العالمي منذ سنة 1979.
...

وينتظر ان يخوض لاعبو المنتخب التونسي المباراه الودية مع منتخب موريتانيا يوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس بالقميص الجديد.


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