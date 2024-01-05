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استرجاع مقطع حجارة رخامية بولاية القصرين

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 12:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين اليوم الجمعة 05 جانفي 2024 مقطع حجارة رخامية كائن بالعقار الدّولي المعروف بجبل الدشرة من معتمدية تالة البالغة مساحته 4,5 هك. وتم ذلك بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين والسلط الأمنية بالجهة.

وتمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية فسخ عقد الكراء لمخالفة الشروط التعاقدية من طرف متسوغ المقطع الدّولي.

...

هذا وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين إعادة توظيف المقطع المذكور حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.


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