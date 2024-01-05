المحامي مختار الجماعي :الابقاء على الصحفي سمير ساسي بحالة سراح

قررت النيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية لدى المحمكة الابتدائية بأريانة اليوم الجمعة، الابقاء على الكاتب والصحفي سمير ساسي بحالة سراح، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي.



واضاف الجماعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه تقرر ايضا ارجاع الملف الى مصدر انطلاقه وهو فرقة الحرس الوطني بحي التضامن لمواصلة الابحاث في تهمة الاشتباه في ارتكاب جريمة ارهابية، مرجحا أن هذا الاشتباه لم يكن قويا بالشكل الكافي لاحالة الملف الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

يشار الى ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اكدت امس الخميس إيقاف الصحفي بمكتب قناة "الجزيرة" بتونس سمير ساسي ليل الاربعاء 3 جانفي خلال مداهمة منزله ، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالحرس الوطني بحي التضامن (ولاية اريانة) ، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.



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