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مانشستر يونايتد يمدد عقد حنبعل المجبري بسنة اضافية

Publié le Jeudi 04 Janvier 2024 - 22:01 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن مانشستر يونايتد الانقليزي اليوم الخميس نقلا عن مدربه إيريك تن هاغ عن تفعيل بند التجديد الآلي لعقد لاعب الوسط الدولي التونسي حنبعل المجبري مع الفريق لمدة موسم إضافي.
وكان عقد حنبعل المجبري يمتد الى غاية جوان القادم قبل ان يتم تمديده بسنة اضافية إلى موفى 30 جوان 2025.
يذكر أن حنبعل المجبري سيتغيب عن نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم 2023+1 بكوت ديفوار بعد ان خير من تلقاء نفسه حسب مدرب المنتخب التونسي جلال القادري عدم المشاركة بسبب الوضعية المعقدة التي يعيشها مع فريقه مانشستر يونايتد والتي جعلته غير جاهز بدنيا وذهنيا.


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