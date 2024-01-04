الشركة العربية الصينية للأسمدة الكيميائية تبدي اهتمامها بمشروع استغلال فسفاط سراورتان

أبدت الشركة العربية الصينية للاسمدة الكيميائية، اهتمامها بمشروع استغلال فسفاط سراورتان في اطار الشراكة مع تونس اقتداء بالتجربة الناجحة مع المجمع الكيميائي التونسي.



وقد اعربت الشركة العربية الصينية للاسمدة عن هذا الاهتمام، خلال لقاء جمع رئيس ديوان وزارة الصناعة المناجم والطاقة، احلام الباجي السايب، بوفد عن هذه هذه المؤسسة يتقدمه نائب المدير العام، وانغ جينمنغ، ممثل عن الشركة الام "شاينا بلو كيميكل لميتد"

ومثل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين خصوصا في مجال الأسمدة والمناجم.



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يذكر ان مشروع "سراورتان" للفسفاط يقع في ولاية الكاف، وتبلغ كلفته 3 مليار دولار امريكي، وهو يهدف الى تطوير طاقة انتاج وتحويل الفسفاط. ويصل حجم المدخرات به الى 2500 مليون طن مع طاقة انتاج في حدود 5 ملايين طن في السنة فيما ينتظر ان يوفر زهاء 4 آلااف موطن شغل، علما وان المشروع مازال في طور تحديد استراتيجية لإنجازه، وفق ما ورد على موقع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.



