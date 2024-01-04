تسليم حافلات وتجهيزات في شكل هبة لفائدة النادي الافريقي ونجم المتلوي والجامعة التونسية لكرة اليد

انتظم اليوم الخميس بدار الجامعات الرياضية بالعاصمة حفل تسليم هبة تتمثل في تسليم حافلات لجمعيتي النادي الافريقي ونجم المتلوي والجامعة التونسية لكرة اليد.



كما اشتملت الهبة على كراسي متحركة لفائدة الجامعة التونسية لكرة اليد من اجل احداث فريق للاشخاص ذوي الاعاقة الى جانب احداث مركز رياضي واجتماعي لفائدة النادي الافريقي.





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وتاتي هذه البادرة في اطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمركز الطبّي ب"فوسو" بسويسرا ممثلا في مديره ناجح فرح.

وحرص وزير الشباب والرياضة كمال دقيش لدى اشرافه على حفل تسليم الهبة على التوجه بالشكر للجهة المانحة ممثلة في شخص الدكتور ناجح فرح المشهود له وفق قوله بنشاطه المكثف داخل تونس في المجال الطبي والمدرسي والاجتماعي خصوصا خلال فترة جائحة كوفيد-19.

كما نقل وزير الشباب والرياضة تحيات رئيس الحكومة للدكتور ناجح فرح على وطنيته واعماله الجليلة لفائدة تونس في ظرفية اقتصادية صعبة مشيرا الى ان هذا التعاون بين الجانبين سيتواصل من خلال التوقيع على اتفاقية تندرج في اطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واوضح ان سلطة الاشراف تعتزم اضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذه المبادرات حتى يساهم ابناء الجالية التونسية بالخارج بشكل فاعل ودائم في النهوض بالرياضة والاستثمار في هذا القطاع.

ومن جهته، ابرز الدكتور ناجح فرح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهبة تتمثل في اسناد حافلات لفائدة جمعيتي النادي الافريقي ونجم المتلوي والجامعة التونسية لكرة اليد الى جانب حافلتين اخريين لذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار احداث مركز طبي واجتماعي بمركب النادي الافريقي فريقه المفضل على حد تعبيره.

كما اعلن عن تقديم هبة تتمثل في كراسي متحركة للاشخاص ذوي الاعاقة بما من شانه ان يساعد الجامعة التونسية لكرة اليد على بعث فريق في هذا الاختصاص الرياضي معربا عن اسفه للاجراءات الادارية والديوانية المعقدة التي رافقت جلب هذه المعدات الى تونس حيث استغرقت العملية اكثر من ثلاث سنوات.

ومن ناحيتها، اعربت نائبة رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد ليلى زراع عن تقديرها لهذه المبادرة التي ستمكن الجامعة من انشاء أول فريق لكرة اليد على الكراسي المتحركة مشيرة الى ان مثل هذه المبادرات من شانها ان تساهم في انقاذ العديد من الاندية التي تشكو من قلة الموارد المالية وغياب الدعم المتأتي من المستشهرين.

