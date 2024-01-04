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القصرين : محكمة الاستئناف تقضي بالسجن 5 أشهر في حق الأمني المتهم بقتل الشاب أحمد الصولي بسبيطلة - الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين

Publié le Jeudi 04 Janvier 2024 - 20:15 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قضت محكمة الاستئناف بالقصرين، الحكم بـ5 أشهر سجن في حق الأمني المتهم بقتل الشاب أحمد الصولي، الذي توفي بمدينة سبيطلة يوم 5 جويلية 2023 في خضم مناوشات اندلعت بين وحدات أمنية وعدد من المواطنين، وتغريمه بمبلغ مالي قدره 30 ألف دينار لفائدة عائلة الضحية، وفق ما بينه الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين، رياض النويوي .

وأوضح النويوي، اليوم الخميس، في تصريح إعلامي أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت قد أقرت بسجن الأمني المتهم لمدة 6 أشهر وتغريمه بخطية مالية قدرها 30 ألف دينار لفائدة عائلة الشاب المتوفي ليتم التخفيض من العقوبة السجنية من 6 الى 5 اشهر تبعا لاستئناف الحكم الابتدائي

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جدير بالذكر أن مدينة سبيطلة شهدت خلال شهر جويلية 2023 مناوشات بين عدد من المواطنين والوحدات الأمنية بعد قيام وحدات أمنية بعملية مداهمة لمحل مخصص للرهان الرياضي ومداهمة منزل صاحب المحل المذكور الذي قام بالاستعانة بأقاربه وتصدى للوحدات الأمنية باستعمال بنادق صيد وأسفرت الحادثة عن وفاة الشاب أحمد الصولي البالغ من العمر 24 عاما.


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