صفاقس: باعة منتصبون سابقا بباب الجبلي وباب القصبة وباب الديوان، يحتجون أمام مقر الولاية مطالبين بالعودة إلى أماكن عملهم

نظّم عدد من باعة الملابس المستعملة، "الفريب"، والخضر والأدوات المدرسية، الذين كانوا ينتصبون بفضاء مدخل باب الجبلي وباب القصبة وباب الديوان، وسط مدينة صفاقس، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، طالبوا خلالها "بالتراجع عن القرار البلدي القاضي بإخلاء الفضاءات المذكورة من الباعة المتمركزين بها، والعودة إلى أماكن عملهم لكسب قوت عيشهم"، بحسب قولهم.



وأوضح المتحدث باسم المحتجين، مكرم الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، "نحن لسنا باعة منتصبين فوضويين، ولكن حاملين لرخص، أغلبها تعود إلى سنوات خلت"، مشيرا إلى أن "الفضاء الجديد، المحاذي لمصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تمت تهيئته لكي نعمل فيه، ليس صالحا للعمل باعتباره بعيدا عن مدخل المدينة حيث يمرّ يوميا عديد الحرفاء، ولا ينفع أن يكون إلاّ مأوى للسيارات"، وفق تقديره.





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وأضاف "لسنا مع الفوضى والانتصاب في الطريق العام، ونبارك العمل على نظافة المدينة وجماليتها، ولكن نريد العمل في كنف النظام والقانون، بعيدا عن تجميد وتحجير رخصنا ".



وأفاد المكلف بالكتابة العامة لبلدية صفاقس وتسيير شؤونها، أحمد قيدارة، من جهته، ان "جلسة عمل، منعقدة منذ مساء اليوم بمقر بلدية صفاقس، بحضور كافة الأطراف من شرطة بلدية ومعتمد صفاقس المدينة، وممثلين عن الباعة المنتصبين، لمزيد التباحث في الموضوع".