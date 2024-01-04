الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب: تحديد يوم 31 جانفي كآخر أجل للترشح لجائزتيْ النشر

حدّدت الهيئة المديرة للدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم 31 جانفي الحالي كآخر أجل لتمكين الناشرين من تقديم ملفات الترشح لجائزتيْ "عبد القادر بن الشيخ لقصص الأطفال أو اليافعين" و"نور الدين بن خذر" للنشر.



واشترطت لجنة تنظيم المعرض أن يكون المترشح لـ "جائزة عبد القادر بن الشيخ" من أصحاب القصص المرشحة وحاملا للجنسية التونسية وأن تكون القصص المرشحة صادرة بعد غرة جانفي 2022 وألا تكون القصص المرشحة قد سبق لها أن تحصلت على جائزة من أي جهة تونسية أو أجنبية وأن تكون منشورة وفق عقود تامة الشروط القانونية ومستوفية الواجبات. وينبغي أيضا ألا تكون القصص المرشحة منشورة على الحساب الخاص.





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ويضمّ ملف الترشح لجائزة نور الدين بن خذر استمارة يتم سحبها من موقع المعرض www.foiredulivre.nat.tn وعيّنة من منشورات دار النشر في السنوات الثلاث الأخيرة (خمس نسخ من كل كتاب) وشعار الدار في نسخة رقمية عالية الجودة.

أما بالنسبة إلى شروط الترشح لجائزة "نور الدين بن خذر"، فيجب أن تكون للناشر المترشح أقدمية في ميدان النشر لا تقل عن خمس سنوات دون انقطاع، وأن تكون إصدارات الناشر مراعية للمعايير التقنية من حيث التحقيق وجودة الإخراج والهوية الخطية المتميزة. ويتعيّن أيضا على الناشر أن يقدّم قائمات إصداراته في السنوات الثلاثة الماضية مع ذكر كمية السحب لكل عنوان، مع ضرورة الالتزام بالشروط القانونية للنشر وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.



ويتضمّن ملف الترشح لهذه الجائزة (عبد القادر بن الشيخ) على نسخة من عقود النشر واستمارة ترشح يتمّ سحبها من موقع المعرض www.foiredulivre.nat.tn بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمؤلفين وخمس نسخ من المجموعات القصصية المرشحة.

وسيتم الإعلان عن الفائز بكل جائزة أثناء حفل الافتتاح الرسمي للدورة 38 من معرض تونس الدولي للكتاب التي ستقام من 19 إلى 28 أفريل 2024.