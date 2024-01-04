نقابة الصحفيين  تؤكد إيقاف الصحفي سمير ساسي وتدين ذلك

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس إيقاف الصحفي بمكتب قناة "الجزيرة" بتونس سمير ساسي ليلة أمس خلال مداهمة منزله ، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالحرس الوطني بحي التضامن (ولاية اريانة) ، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.



وأدانت النقابة في بيان ما وصفته ب" حالة الاحتجاز التعسفي" التي قامت بها فرقة الحرس الوطني بحي التضامن للصحفي سمير ساسي لأكثر من 12 ساعة، معتبرة اقتياده الى وجهة غير معلومة دون إعلام عائلته ودون تمكينه من الاتصال بعائلته أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية "ضربا لجوهر حق الدفاع المنصوص عليه بالقانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح والمتمم لبعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية.





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وحسب بيان النقابة تنقلت فرقة من الحرس إلى منزل الصحفي سمير ساسي وقامت بتفتيش بيته وحجزت حاسوبه الشخصي وهاتفه وهواتف جميع أفراد عائلته، كما قام اعوان تلك الفرقة بايقاف سمير ساسي واقتياده إلى جهة غير معلومة.



وذكرت النقابة بأنها باشرت البحث عن الصحفي مدعمة بالمحامين المكلفين من قبلها ومن قبل "مكتب الجزيرة" بتونس طيلة الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس ولم تتمكن من معرفة مكان ساسي الا بعد منتصف نهار اليوم الخميس.



وحسب محامي الدفاع عن سمير ساسي أكدت تلك الفرقة الامنية "حصولها على تعليمات" بمنع حضور المحامي لمدة 48 ساعة ما يرجح وجود شبهة إرهابية في الملف.

