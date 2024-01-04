عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ لراعاية اتهمت بالتعامل مع الإرهابيين

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ،بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ لراعاية اتهمت بالتعامل مع الإرهابيين بجبل الطويرف من ولاية الكاف وتقديم المؤونة لهم.





واكدت المتهمة انها لم تسلم المؤونة للإرهابيين وبين محاميها ان موكلته أعلمت عن الإرهابيين وان احدهم اتهمها باطلا للانتقام منها بسبب اخبارها الوحدات الأمنية عن معسكرهم.



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