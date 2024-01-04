أريانة: غلق المكتبة العمومية بالتضامن وروادها يطالبون بحل بديل في أقرب وقت

تم خلال الأسبوع الجاري غلق المكتبة العمومية بحي التضامن التي شكلت طيلة سنوات منارة ومعلما ثقافيا مهما لأبناء الجهة.

وعبر رواد المكتبة ونشطاء الجهة عن أسفهم لمثل هذا القرار مطالبين الجهات المسؤولة بإيجاد مكان بديل للمكتبة في أقرب الأوقات خاصة وأن قرار الغلق جاء في ذروة العام الدراسي.

جدير بالذكر أن قرار غلق المكتبة العمومية تم في إطار مشروع بناء المركب الثقافي بالتضامن على أرض المكتبة البالغ مساحتها 2500 م2. وقد طالب نشطاء الجهة بأن يضم هذا المركب مكتبة عمومية رقمية تليق بأبناء الجهة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار