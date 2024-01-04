سوسة: بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية سابقة من أجل تجاوزات في إسناد عقود كراء بالملك العمومي البحري

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية هرقلة السابقة من أجل تهم تتعلق بإسناد عقود كراء لمنتفعين في الملك العمومي البحري لمدة تتجاوز مدة الترخيص القانونية، وبعدم احترام كراس الشروط، وعدم القيام بدعوة للمنافسة بخصوص عقود كراء في الملك العمومي البحري، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بذات المحكمة عبد الحكيم جمعة.



وأوضح جمعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الخميس، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنت مؤخرا بفتح تحقيق عدلي ضد رئيسة البلدية السابقة وكذلك ضد المستفيد من عقد الكراء من أجل تعمد موظف عمومي كراء ما لا يحق له التصرف فيه باستعمال خصائص الوظيف.





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وأشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 كانت باشرت الأبحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة منذ جويلية 2022 بخصوص تجاوزات تعلقت بإسناد عقود كراء لمنتفعين في الملك العمومي البحري لمدة تتجاوز مدة الترخيص القانونية.

عماد