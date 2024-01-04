قابس: تطوّر في حجم الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بنسبة 107 بالمائة ( وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية)

بلغ حجم الاستثمارات الفلاحيّة المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس خلال سنة 2023 إجمالي 39.5 مليون دينار (262 عملية استثمار ستوفر 172 موطن شغل)، مقابل 19 مليون دينار خلال سنة 2022، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 107 في المائة، وفق معطيات تحصلت عليها "وات" من الوكالة.



وسُجّل جانب هام من هذه الاستثمارات بمعتمدية الحامة حيث تمت المصادقة فيها على 36 مشروعا باستثمارات جملية بلغت 10.7 ملايين دينار، ويعود ذلك الى تمركز المشاريع السقوية المعتمدة على غراسة الزياتين والزراعات الجيوحرارية وخدمات الميكنة الفلاحية بهذه المعتمدية.





...



وجاءت معتمدية قابس المدينة في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بانجاز 33 مشروعا بقيمة 10.1 ملايين دينار، تلتها معتمدية منزل الحبيب بـ 37 مشروعا بقيمة 4.5 ملايين دينار.

هذا وقد شهد القطاع الفلاحي تطورا ملحوظا من حيث قيمة الاستثمارات التي ارتفعت من 13 مليون دينار خلال سنة 2022 الى 23.6 مليون دينار خلال سنة 2023، فيما كان التطور هاما في قطاع الصيد البحري الذي قفز من 1.93 مليون دينار الى 8.5 مليون دينار.

في المقابل كان التطور طفيفا في الخدمات المتصلة بالقطاع الفلاحي حيث تطورت الاستثمارات من 04 ملايين دينار خلال سنة 2022 الى 4.5 ملايين دينار خلال سنة 2023 وتوزعت هذه الاستثمارات بين خدمات الميكنة الفلاحية والنقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري.

وفي سياق متّصل، تم خلال سنة 2023 التصريح لدى ذات الوكالة بـ 340 عملية استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي بحجم استثمار جملي بلغ 69 مليون دينار، قصد الحصول على الامتيازات الجبائية المخولة للتنمية الفلاحية في اطار قانون الاستثمار عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.