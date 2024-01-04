فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع تشاركية للبحث والتجديد حول الأقطاب التكنولوجية

أعلنت الإدارة العامة لتثمين البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع تشاركية للبحث والتجديد في إطار برنامج تثمين المشاريع التشاركية حول الأقطاب التكنولوجية Collabora-Technopôle على أن يتم إرسال ملف مقترح المشروع للإدارة العامة لتثمين البحث في أجل أقصاه تاريخ 31 جانفي 2024.



ويتمثل الهدف المنشود في تمويل مقترحات مشاريع ذات إمكانيات عالية للابتكار ولها تداعيات مؤثرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي تتعلق خصوصا بالأمن الغذائي والطاقة، والاقتصاد الدائري، والرقمنة المطبّقة في القطاعات الاقتصادية والصناعية ذات الأولوية، والتكنولوجيا التطبيقية في مجال الزراعة والصحة، وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي على موقعها الالكتروني.





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وللحصول على التمويل يتعين تقديم مقترحات المشاريع التشاركية حول الأقطاب التكنولوجية ضمن مجمع يتألف على الأقل من هيكل بحثي وشريك اجتماعي واقتصادي، على أن ينتمي أحد أعضاء المجمع على الأقل لأحد مكونات الأقطاب التكنولوجية. وقد تم تخصيص منحة تمويل بقيمة 200 ألف دينار كحد أقصى لكل مشروع.