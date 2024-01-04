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أريانة: متساكنو التجمّعات المتاخمة لوادي "بن جبرة" بقلعة الأندلس يطالبون بالتدخل العاجل لجهر الوادي وتجنيبهم خطر كارثة بيئية

Publié le Jeudi 04 Janvier 2024 - 13:20 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يطالب عدد من سكان قلعة وخاصة القاطنين بحي المروج والتجمعات السكانية المتاخمة له الجهات المسؤولة بالتدخل لجهر "وادي بن جبرة" ورصد الاعتمادات اللازمة لتغطيته، سيما وأن آخر عملية تنظيف للوادي تمت سنة 2020 بعد معاناتهم طيلة سنوات من الروائح الكريهة.
وتظهر المعاينة الميدانية للوادي مياه صرف صحي راكدة سوداء اللون تنتشر فيها مختلف أنواع الفضلات بما فيها الفضلات البشرية، وتصدر عنها روائح كريهة لا تطاق، وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات.

وقد تولى النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قلعة الأندلس-سيدي ثابت فيصل الصغير زيارة الوادي بدعوة من الأهالي، وأكد أنه "يمثل كارثة بيئية تهدد صحة أهالي الحي نتيجة لركود مياه الصرف الصحي به والروائح الكريهة، كما يمثل خطرا على الأطفال ويحرمهم من حقهم في اللعب، الى جانب فياضانه عديد المرات بعد نزول الامطار"، لافتا إلى أن وضعية الوادي تتطلب التدخل العاجل.
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