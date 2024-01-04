رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد

شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله، امس الأربعاء بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد.

و أكد سعيد، على ضرورة تحمل القضاة مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد من شبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الإرتماء في أحضان دوائر أجنبية، وفق ما ورد في بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية.

واسدى رئيس الجمهورية الأمر بإثارة تتبعات قضائية ضدّ كل من أدى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت قائلا: "عديدة هي القرائن عديدة بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي".

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