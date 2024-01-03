وزارة الاسرة تشرع في تنظيم قوافل سلامة الطفولة

شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، اليوم الاربعاء بالمركز المرجعي للطفولة المبكّرة بمنطقة العمران بتونس العاصمة ،في تنظيم قوافل سلامة الطفولة في إطار برنامج تحسيسيّ وتوعويّ مشترك مع الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة حول التّوقّي من المخاطر والحوادث المحتملة داخل مؤسّسات الطّفولة باستخدام مجسّم بيت المخاطر.



وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه البادرة تتنزل في اطار تنفيذ الاتّفاقيّة المبرمة بينها والدّيوان الوطني للحماية المدنيّة بتاريخ 17 نوفمبر 2021، على أن يشمل هذا البرنامج تنظيم يوم تحسيسيّ وتوعويّ مماثل بكلّ ولاية من ولايات الجمهوريّة إلى غاية 23 ماي 2024 لفائدة روّاد مركّبات الطّفولة والمراكز المندمجة للشّباب والطّفولة ونوادي الأطفال المتنقّلة والرّياض العموميّة الدّامجة لا سيّما بالمناطق الريفيّة والنائية.





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وسيتمّ خلال هذه الحملة التّواصل المباشر مع ما لا يقلّ عن خمسة الاف طفل لتعزيز قدراتهم في مجال التّوقّي من المخاطر والحوادث المحتملة بالفضاء المنزلي من خلال عروض تفسيريّة مبسّطة ومسابقات وبرامج تنشيطيّة تؤمّنها إطارات نوادي الأطفال المتنقّلة وأعوان الإدارات الجهويّة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة.

كما شرعت الوزارة بالتعاون مع الديوان الوطني للحماية المدنيّة في تنفيذ سلسلة من العمليّات البيضاء حول كيفيّة التصرّف والتدخّل الأولّي في مجالات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ لفائدة الإطارات والأعوان العاملين بعدد من مؤسّسات الطّفولة بسائر ولايات الجمهوريّة.