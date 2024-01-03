الوداد البيضاوي بقيادة فوزي البنزرتي ينهزم امام غريمه الرجاء بثنائة نظيفة

فاز نادي الرجاء الرياضي على مضيفه نادي الوداد الذي يشرف على حظوظه المدرب التونسي فوزي البنزرتي بثنائية نظيفة، في مباراة "دربي" الدار البيضاء التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، لحساب الجولة الرابعة عشرة للبطولة المغربية الممتازة.

وسجل هدفي نادي الرجاء هشام ايت برايم (د 51 ضد مرماه)، ومحمد زريدة (د 64).

وعقب هذا الانتصار، رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 30 نقطة، لينفرد، مؤقتا، بصدارة الترتيب، متقدما على الجيش الملكي، فيما ظل الوداد الرياضي في المركز الثالث إلى جانب نهضة بركان بـ23 نقطة.

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