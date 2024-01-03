عناصر المنتخب التونسي لكرة القدم في ضيافة جمعية حي هلال والملاسين

تحوّلت عناصر المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بحضور وزيري الشباب والرياضة كمال دقيش والتربية محمد علي البوغديري، إلى ملعب حي هلال، حيث التقى لاعبو المنتخب بمعية الجهاز الفني، بعدد من اللاعبين من صنف الأصاغر المنتمين لجمعية حي هلال الملاسين لكرة القدم، وتولّوا تسليم هدايا وتجهيزات رياضية للاعبين الموهوبين.



ووجه اللاعبون الشبان، بهذه المناسبة، رسالة دعم وتشجيع لعناصر المنتخب الوطني من أجل تشريف الراية الوطنية في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار التي ستنطلق يوم 13 جانفي الجاري.





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وتأتي هذه المبادرة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة بموقع التواصل الاجتماعي, بالتنسيق بين الوزارة والجامعة التونسية لكرة القدم والممثل جعفر القاسمي، وتفاعلاً مع ما تمّ بثّه في برنامج "يستحق" على قناة الحوار التونسي، الخاصة بشباب الملاسين وحي هلال وفي اطار توفير أفضل الظروف لأبناء هذه المنطقة الشعبية وحماية شبابها من السلوكات المحفوفة بالمخاطر .



يذكر ان وزارة الشباب والرياضة ستنطلق في إنجاز مشروعي تهيئة ملعب حديقة الرياضة حي هلال وتعشيبه وبناء حجرات الملابس كمشاريع ذات أولوية، على أن يتم لاحقا استكمال الأقساط المبرمجة به وهي إنارة الملعب وإنجاز المسلك الصحي.