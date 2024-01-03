باجة: الهلال الاحمر يمدّد في فترة جمع المساعدات لفائدة غزة الى موفى جانفي الجاري ويدعو إلى تكثيف التبرع بالأدوية

أعلنت رئيسة فرع الهلال الاحمر التونسي بباجة، فاطمة الحمراني، اليوم الاربعاء، عن التمديد في فترة جمع التبرعات لفائدة أهالي غزة بفلسطين الى غاية 30 جانفي 2024 بعد أن كانت مقررة إلى غاية 10 جانفي الحالي، وذلك لتواصل العدوان الصهيوني على غزة وحاجة أهاليها لكل انواع التبرعات من ملابس واغطية ومواد غذائية، داعية إلى تكثيف التبرع بالادوية بكل انواعها.



وأشارت الحمراني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن الهلال الاحمر بباجة تلقى فى الفترة الاخيرة تبرعات مالية بقيمة 17 الف دينار، أضيفت الى مبلغ 30 الف دينار تم تجميعه فى اكتوبر ونوفمبر المنقضيين، إلى جانب كميات هامة من التبرعات العينية.





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يذكر أن الهلال الاحمر بباجة قد ركّز منذ 9 اكتوبر 2023 نقطة لجمع التبرعات بمقر بلدية باجة تعمل كامل ايام الاسبوع من الثامنة صباحا الى الثالثة مساء، وفي هذا الإطار ذكر عمر بن أحمد منسق حملة تبرعات ولاية باجة لغزة، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء، انّ شاحنة كبيرة من تبرعات ولاية باجة توجّه كل يومين الى مقر الفرز المركزي بتونس العاصمة غير ان هذه الكميات تبقى غير كافية، موجّها نداء للمواطنين من أجل تبرع بالمولدات الكهربائية والمستلزمات شبه الطبية للتمكن من انعاش الاطفال والمرضى والمصابين بمستشفيات غزة، وانقاذ الاروح البشرية فى ظل انقطاع الكهرباء وغياب كل المرافق.