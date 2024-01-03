سليانة: مشروع "صمود" يمكّن مؤسسات خاصة بعدد من الجهات من دعم مالي يتراوح بين 5 آلاف و80 ألف دينار

أفاد خالد النصيري المسؤول على تنمية قدرات المؤسسات في جمعية "أفسي" الإيطالية بأن مشروع "صمود" المموّل من طرف وكالة التعاون الإيطالي والهادف الى تنمية قدرات المؤسسات الخاصة سيمكّن المؤسسات المنتفعة من دعم مالي يتراوح بين 5 الاف و 80 ألف دينار ومن دعم القدرات التسييرية والتقنية لأصحابها وخلق ظروف ملائمة مع المؤسسات المحلية.



وأضاف في تصريح، اليوم الأربعاء، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش زيارة عمل الى ولاية سليانة، أن مشروع "صمود" تنفذه جمعيات "أفسي" الإيطالية و"أوكسفام" و"شانطي"و"أباد" بهدف العناية بعدد من المؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والفلاحة بولايات سليانة وصفاقس والمهدية وتوزر والتي لاقت صعوبات خلال وبعد جائحة "كورونا" وإثر الحرب الروسية الأوكرانية (صعوبات التصدير والتوريد).

وقال النصيري أنه من المنتظر اختيار 25 مؤسسة بولاية سليانة للانتفاع من المشروع وذلك بعد اجراء طلبي عروض، علما أن طلب العروض الأول أجري بعد وسيجرى طلب العروض الثاني خلال السنة الجارية، لافتا الى أن المشروع حاليا في مرحلة اختيار المستفيدين من طرف لجنة جهوية تضم الأطراف المتدخلة.

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