المنستير: استكمال الفحوصات الطبية الخاصّة بحجيج الجهة

استكملت الفحوصات الطبية الخاصة بحجيج ولاية المنستير المتوقع أن يبلغ عددهم 493 حاجا وحاجة في قائمة مازلت لم تضبط نهائيا باعتبار تخلي عدد من المترشحين وتعويضهم بمترشحين آخرين، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير، محمّد عبيد.

وأكّد عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه بمجرد استكمال القائمة النهائية للحجيج ستنطلق الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير في تنظيم الدروس التوعوية لفائدتهم، علما أنّها نظمت يوما دراسيا إقليميا حول إرشاد الحجيج لفائدة حوالي 100 من الوعاظ والأئمة المكلفين بتدريس الحجيج يوم 25 ديسمبر 2023.

من جهته، أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، جوهر المكني، أنّ فترة 27 نوفمبر-6 ديسمبر 2023 شهدت استكمال تنفيذ رزنامة الفحص والتثقيف الصحي لفائدة المترشحين لأداء فريضة الحج، وستكون هناك قائمة تكميلية للفحص الطبي للحجيج الذين تخلفوا عن المواعيد السالف ذكرها في مختلف المعتمديات أو الذين سيعوضون من تنازل من المترشحين.

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