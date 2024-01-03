وزير التربية: لجنة تنظر حاليا في نتائج الاستشارة الوطنية حول اصلاح التعليم

قال وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الاربعاء، أن لجنة يتراسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظر حاليا في نتائج الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم والبحث في مخرجاتها على ان يتم تقديمها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيتولى الاعلان عن نتائجها.



واعتبر، في تصريح اعلامي على هامش اشرافه بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على اعطاء شارة انطلاق المنصة الرقمية "مدرسة تونس المستقبل"، أن عدد المشاركين في الاستشارة الذي بلغ 580620 شخصا كان في مستوى الانتظارات، مضيفا أن رئيس الجمهورية سيتولى الاعلان قريبا عن احداث المجلس الاعلى للتربية.





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يذكر أن الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية قد انطلقت في 15 سبتمبر 2023 الى غاية 15 ديسمبر 2023 وارتكزت على خمس محاور وهي التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والاحاطة بالاسرة وبرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي والتنسيق بين انظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها وجودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية وتكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة.

