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نشر الأمر المتعلّق بهبة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة تهيئة سبخة السيجومي

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 13:01 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمّ نشر الأمر عدد 791 لسنة 2023 المؤرخ في 27 ديسمبر 2023 والمتعلّق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن
هبة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي، بالرائد الرسمي لتونس الصادر أمس، الإثنين.

وتعلّقت مذكرة التفاهم، المبرمة بتاريخ 7 أوت 2023، بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن هبة مقدمة من الصندوق بمبلغ 300 دينار كويتي، ما يعادل 300 ألف دينار، للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي.


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