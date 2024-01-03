المحكمة الادارية :التصريح بالاحكام المتعلقة بالطعون في نتائج انتخابات المجالس المحلية بداية من يوم غد الخميس والى غاية يوم الاحد القادم

تشرع الدوائر الاستئنافية التابعة للمحكمة الادارية بداية من يوم غد الخميس ، في التصريح بمنطوق الاحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الاولية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الاولى ليتواصل ذلك الى غاية يوم الاحد القادم.



وذكر فيصل بوقرة، رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء، ان الدوائر الاستئنافية عقدت مساء أمس الثلاثاء، آخر جلسات المرافعة في الطعون المحالة عليها من مترشحين ضد الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





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وكانت المحكمة الإدارية تلقت 31 طعنا في النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، وذلك إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت الماضي 30 ديسمبر 2023 ، وشرعت الدوائر الاستئنافية في عقد جلسات مرافعة في نفس ذلك اليوم.



وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية اواخر جانفي وفق ما اعلنته هيئة الانتخابات كما سيجري الدور الثاني لهذه الانتخابات في النّصف الأول من شهر فيفري القادم، إذا ما تم استكمال الآجال الممكنة المتعلّقة بالطعون والواردة بالقانون الانتخابي