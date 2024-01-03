الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتوصل إلى اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لتفعيل جملة من الإجراءات لفائدة أساتذة التربية البدنية

توصلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عقدتها مع وزارة الشباب و الرياضة الى اتفاق يقضي بتفعيل جملة من الإجراءات لفائدة أساتذة التربية البدنية حسب بلاغ الجامعة على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف بلاغ الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجلسة، على إلغاء وزارة الشباب والرياضة لمذكرة الإعلام بالوصول، التي تلزم مدرّسي مادة التربية البدنية على إمضاء إعلام بالوصول بعد كل عطلة خلافا لما هو معمول به مع بقية مواد التدريس الأخرى، فضلا عن إصدار نتائج الترقيات المهنية وترقيات مهن الرياضة، لفائدتهم خلال هذا الشهر وإصدار الأمر الخاص بتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية قبل موفى هذا الشهر.





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جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت، يوم الجمعة الماضي في بيان لها، وزارة الشباب والرياضة إلى الايفاء بجملة من التعهدات لفائدة أساتذة التربية البدنية المتمثلة بالخصوص في إلغاء العمل بإمضاء الإعلام بالوصول و إصدار ترقيات مهن الرياضة وسائر ترقيات أساتذة التربية البدنية وإصدار أمر تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية وصرف منحة الريف و فتح مناظرة التفقد البيداغوجي لأساتذة التربية البدنية.



وكانت جامعة التعليم الثانوي قد نبّهت، من أن عدم تجاوب سلطة الإشراف مع دعوتها إلى عقد جلسة عمل لتدارس مختلف هذه الإشكاليات من شأنه أن يوتر المناخ الاجتماعي ويزيد من حالة الاحتقان، محمّلة سلطة الإشراف "المسؤولية عن كل ما ينتج عن هذه السياسات".



