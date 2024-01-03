منذ بداية ديسمبر الماضي .. إيقاف 67 عنصرا تكفيريا محكومين في قضايا إرهابية (الحرس الوطني)
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الأربعاء 03 جانفي 2024 | 21 جمادي الثاني 1445
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