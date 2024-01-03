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منذ بداية ديسمبر الماضي .. إيقاف 67 عنصرا تكفيريا محكومين في قضايا إرهابية (الحرس الوطني)

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 10:39 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت، منذ بداية شهر ديسمبر 2023 إلى حدود أمس الثلاثاء 2 جانفي 2024، من إيقاف 67 عنصرا تكفيريا من المفتش عنهم.

وأضافت إدارة الحرس، في بلاغ، أن هؤلاء العناصر صادرة في شأنهم أحكام في قضايا ذات صبغة إرهابية.


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