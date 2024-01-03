منذ بداية ديسمبر الماضي .. إيقاف 67 عنصرا تكفيريا محكومين في قضايا إرهابية (الحرس الوطني)

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت، منذ بداية شهر ديسمبر 2023 إلى حدود أمس الثلاثاء 2 جانفي 2024، من إيقاف 67 عنصرا تكفيريا من المفتش عنهم.



وأضافت إدارة الحرس، في بلاغ، أن هؤلاء العناصر صادرة في شأنهم أحكام في قضايا ذات صبغة إرهابية.



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