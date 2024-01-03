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بطولة الكويت - التونسي يوسف بن سودة هداف مع القادسية امام العربي

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 08:51 قراءة: 0 د, 29 ث
      
سجل المهاجم التونسي يوسف بن سودة هدفا في مباراة القمة التي تعادل فيها فريق القادسية صاحب المركز الثاني مع مضيفه العربي المتصدر 2-2 امس الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة عضرة لبطولة الكويت لكرة القدم.

افتتح يوسف بن سودة النتيجة لفائدة القادسية في الدقيقة 66 لكن العربي نجح في تسجل هدف التعادل عن طريق النيجيري إيوالا في الدقيقة 73. ومن ركلة جزاء وضع المغربي حمزة خابا العربي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني (90+1) ليرد عبدالله مطاوع بهدف التعادل للقادسية في الدقيقة (90+4).

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وبهذا التعادل، حافظ العربي على صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة مقابل 29 للقادسية صاحب المركز الثاني.


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