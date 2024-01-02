أريانة: مشروع تهيئة القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بحي التضامن.. تسجيل تحفظات وإمهال شركة المقاولات 15 يوما لرفعها

انطلقت، اليوم الثلاثاء، إجراءات القبول الوقتي لمشروع تهيئة القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بحي التضامن (تهيئة حجرات الملابس وأرضية القاعة والإنارة)، وإحداث ملعب مصغر معشب لكرة القدم.



وقد تم تسجيل بعض التحفظات من طرف مكاتب المراقبة المكلفة مع إمهال شركة المقاولة 15 يوما لرفعها لإتمام عملية القبول الوقتي وتسلم المشروع.





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جدير بالذكر أن مشروع تهيئة القاعة الرياضية مرسم بميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2014 باعتمادات مالية قدرها 612 ألف دينار، في حين ان مشروع إحداث ملعب معشب لكرة القدم مرسم بميزانية بلدية التضامن سنة 2020 باعتمادات مالية قدرها 318 ألف دينار.



وقد انطلقت أشغال المشروعين موفى 2021 وتقدمت بنسبة 80 بالمائة، لكن تم تسجيل تعطل في الأشغال لأسباب تخص شركة المقاولة.



وقد تمت دعوتها لجلسة عمل بتاريخ 19 سبتمبر 2023 بمقر بلدية التضامن والتنبيه على وكيلها الذي تعهد كتابيا باستئناف الأشغال المتبقية في أجل أقصاه 15 يوما وتسليم المشروع في أجل أقصاه موفي أكتوبر 2023 تفاديا للإجراءات القانونية المستوجبة في مثل هذه الحالات.