نادي الرماية بجمنة يعلق نشاطه الرياضي بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها

قرر نادي الرماية بجمنة تعليق نشاطه الرياضي خلال موسم الرياضي 2024 نظرا للصعوبات المالية التي يمر بها النادي في ظل غياب الدعم على المستويين المركزي والجهوي.



واوضح رئيس النادي الطاهر عجال صباح اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل "وات" بالجهة ان الهيئة المديرة قررت تعليق الانشطة الرياضية والمشاركات في مختلف البطولات بعد استنفاذ كافة الحلول الممكنة والتي من شانها ان تمكن هذا النادي من مواصلة نشاطه في ظل ما يمر به من صعوبات مالية منذ اكثر من 8 سنوات





...



واشار المصدر ذاته الى ان هذا النادي الذي يعتبر النواة الاولى للنخبة الوطنية والذي يضم عدة اسماء شرفت تونس في عديد البطولات الافريقية والعربية على غرار محمد حماد ورؤى عبد القادر ورحاب الوليد المترشحة للالعاب الاولمبية باريس 2024 والتي تمت دعوتها لتمثل نادي الرماية بجمنة وتونس في دورة دولية ستقام بالامارات العربية المتحدة يمر حاليا بصعوبات مالية كبرى تجعله غير قادر على تامين مشاركة اي لاعب من لاعبيه في اية تظاهرة سواء على المستوى الوطني او الدولي .



كما اكد عجال انه حاول لمدة 8 سنوات الاخيرة التي تولى فيها رئاسة النادي دعم الفريق بقدر الامكانيات المتاحة وبالتعاون مع اهالي المنطقة في ظل تجاهل تام من قبل المشرفين على القطاع الرياضي سواء على المستوى الوطني او الجهوي او حتى المحلي معبرا عن امله في ان يتم التواصل مع الهيئة الادارية للنادي للبحث في السبل الممكنة لحلحلة هذا الاشكال الذي يؤثر على احد ابرز الاندية التونسية في مجال الرماية والذي حرم لسنوات كثيرة من المنح الاستثنائية التي تسند للنوادي والجمعيات التي تحقق القابا وطنية وقارية لتمكنها من تعزيز انشطتها ودعم لاعبيها .



وفي رده على هذا الاشكال اكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة رفيق بن عامر ل"وات" ان نادي الرماية بجمنة من الاندية التي تحقق في نتائج جيدة اخرها ترشح رحاب الوليد للالعاب الاولمبية خلال البطولة الافريقية التي انتظمت مؤخرا بولاية نابل مشيرا الى ان المندوبية تعمل على حل الاشكاليات التي تعترض هذا النادي شانه شان كافة الاندية والجمعيات الرياضية بهذه الربوع حيث تم ترتيب لقاء لرئيس هذا النادي وعدد من لاعبيه مع المدير العام للرياضة بمقر الوزارة الا انه تعذر اجراء هذا اللقاء بسبب التزامات لاعبي النادي مع المنتخب الوطني.

واضاف المصدر ذاته انه سيتم قريبا رصد منحة استثنائية لنادي الرماية بجمنة من قبل وزارة الشباب والرياضة هذا الى جانب سعيه لتمكين النادي من بعض الاثاث الرياضي في ظل صعوبة الحصول على هذا الاثاث نظرا لقلة المزودين بمستلزمات هذه الرياضة التي لها خصوصية معينة ويتم جلبها من الخارج مشيرا الى ان هذا النادي يعتبر مكسبا جهويا ووطنيا وهو يمثل مدرسة تربوية بالاساس قبل ان تكون جمعية رياضية

وفي ذات الاطار اشار بن عامر الى ان السلط الجهوية اكدت انها ستدعم هذا النادي مطلع هذه السنة كما انه سيتم التواصل مع بلدية جمنة لمحاولة برمجة منحة لهذا النادي في الميزانية الجديدة لسنة 2024 داعيا اهالي جمنة وكافة الغيورين على الشان الرياضي الى دعم هذه الجمعية خاصة وان الجمعيات لا يمكنها ان تعيش على التمويل العمومي فقط .