قابس: تدعيم جامعة قابس بـثلاثة مخابر بحث جديدة ومدرسة دكتوراه ثانية في العلوم الصحيحة والطبيعية

قال رئيس جامعة قابس، كمال عبد الرحيم، إن جامعة قابس تعزّزت بثلاثة مخابر بحث جديدة، ارتفع معها عدد مخابر البحث صلب هذه الجامعة الى 17 مخبرا مقابل 4 مخابر في سنة 2017، وهو ما يعني تسجيل زيادة في صنفي الأساتذة والأساتذة المحاضرين.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ المخابر الثلاثة المحدثة هي "مخبر البحوث في المؤسسات وأخذ القرار " بالمعهد العالي للتصرف بقابس، و"مخبر البحوث في الفنون والموسيقى والتراث والمحيط والمجتمع " بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس، و"مخبر علوم المياه التطبيقية " بالمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس.

كما تعزّزت جامعة قابس خلال سنة 2023 بإحداث مدرسة دكتوراه ثانية في العلوم الصحيحة والطبيعية بكلية العلوم، وذلك بغاية توفير منصة قطاعية متعددة الروافد للتكوين والبحث في هذا المجال العلمي.



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كما واصلت الجامعة جهودها الرامية الى تعزيز التعاون الدولي واستقبلت في نهاية سنة 2023 وفدا من جامعة الشيخ العربي التبسي بالجزائر، في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة بين الجامعتين، وأفضى اللقاء الى بلورة مقترحات عملية لمشاريع مشتركة في مجالات التكوين والبحث العلمي وتبادل الطلبة والمدرسين الباحثين والاطار الاداري.

كما شهدت جامعة قابس في نهاية السنة المنقضية امضاء مقرر بينها وبين جامعة صبراتة بليبيا لتحديد أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بتنسيق ومتابعة تقييم بنود اتفاقية التعاون العلمي المبرمة بين الجانبين.

من جهة أخرى، سجّلت جامعة قابس خلال سنة 2023 وللمرة الثانية على التوالي حضورها في تصنيف " مجلة تايمز " للتعليم العالي الخاص بالجامعات العربية وتقدمت في الترتيب المتعلق بهذا التصنيف بشكل ملحوظ، وفق نفس المصدر.