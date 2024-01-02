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وكالة التعاون الفني: جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان تعتزم انتداب 113 مدرسا جامعيا

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 18:08 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تعتزم جامعة السلطان قابوس بمسقط بسلطنة عمان انتداب 113 مدرسا جامعيا من الحاصلين على الماجستير للتدريس بالكليات وبمراكز البحث التابعة لها، حسب ما اعلنت عنه الوكالة التونسية للتعاون الفني.

وبينت الوكالة في بلاغ لها ان الخطط المطلوبة تهم مساعدين محاضرين وأساتذة مساعدين واساتذة مشاركين واساتذة محاضرين وباحثين وغيرها في اختصاصات الدراسات التحضيرية والعلوم الزراعية والبحرية والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والعلوم السياسية والتربية والهندسة والطب والتمريض.

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ودعت الوكالة الراغبين في الترشح لهذه الوظائف التسجيل في الموقع المخصص للغرض في أجل لا يتعدى 31 جانفي 2024.



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