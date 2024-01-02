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الرابطة 2: فرج عبد اللاوي سيدير المباراة المتأخرة بين مستقبل الرجيش و مكارم المهدية

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 18:00 قراءة: 0 د, 24 ث
      
سيدير الحكم فرج عبد اللاوي المباراة المتأخرة التي ستجمع غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال مستقبل الرجيش بضيفه مكارم المهدية لحساب الجولة 11 من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وسيساعده في ادارة اللقاء كل من رمزي بن فرج كمساعد أول، و محمد بوعبيد كمساعد ثاني، وسهيل بورورو كحكم رابع.

ويتذيل مستقبل الرجش ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين من 10 مباريات، فيما يحتل مكارم المهدية المركز العاشر بـ 11 نقطة من 11 مباراة .


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