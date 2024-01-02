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الرابطة 1 - تعيينات حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 14:54 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور غدا الاربعاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر //
المجموعة الاولى
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - النجم الساحلي حسام بولعراس
...

في ملعب طبرقة
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي علي مختار
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - قوافل قفصة حسام الحاج علي
الملعب التونسي - معفى


المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي رادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي عبد السلام ماني
في ملعب الطيب المهيري صفاقس
النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري مجدي بلاغة
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - مستقبل المرسى اسامة شريط
اتحاد تطاوين - معفى


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