الرابطة 1 - تعيينات حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور غدا الاربعاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر //

المجموعة الاولى

في ملعب سليمان

مستقبل سليمان - النجم الساحلي حسام بولعراس



...



في ملعب طبرقة

الاولمبي الباجي - النادي الافريقي علي مختار

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - قوافل قفصة حسام الحاج علي

الملعب التونسي - معفى





المجموعة الثانية



في ملعب حمادي العقربي رادس

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي عبد السلام ماني

في ملعب الطيب المهيري صفاقس

النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري مجدي بلاغة

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي - مستقبل المرسى اسامة شريط

اتحاد تطاوين - معفى

