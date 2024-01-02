زغوان: المساكن الاجتماعية ببئر مشارقة ستكون جاهزة قبل موفى شهر جانفي الجاري (الوالي)

أفاد والي زغوان محمد العش، اليوم الثلاثاء، بأن المساكن الاجتماعية ببئر مشارقة ستكون جاهزة قبل موفى شهر جانفي الجاري، حيث بلغت مختلف أشغال هذا المشروع مرحلتها الأخيرة، وسيتم على إثرها التسليم الوقتي للمشروع، والانطلاق في الإجراءات الترتيبية، وإعداد عقود المنتفعين، وتسليم المساكن لأصحابها لاحقا دون ضبط موعد محدد لذلك.



وأبرز الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تحديد القائمة النهائية للمنتفعين أنجز في كنف الشفافية واستغرق حيزا كبيرا من المراجعات والتقصي الدقيق، وقد تم ترتيبها باعتماد أولوية الاستحقاق ووفق الشروط المطلوبة، كما تم اختيار المساكن عن طريق القرعة وبحضور عدل تنفيذ لضمان نزاهة العملية.





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وذكر أن عدد المساكن التي سيتم توزيعها حدّد بـ241 من جملة 270 مسكنا أنجزت ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2012 بكلفة جملية بلغت حوالي 15 مليون دينار، لافتا، في هذا الجانب إلى، أن 29 مسكنا ستبقى شاغرة وعلى ذمة وحدة التصرف في البرنامج الخصوصي بوزارة التجهيز والإسكان في انتظار اتخاذ القرار المناسب في شأنها.